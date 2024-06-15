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В субботу на Южном Урале будет до +36 градусов

В субботу, 15 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, на крайнем западе и севере кратковременные дожди, грозы возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Светлана Дорохова

В субботу, 15 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, на крайнем западе и севере кратковременные дожди, грозы возможен град. Температура воздуха днем составит от +31 до +36 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +33 до +35 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 15 июня, у Ивана и Никифора.

Между прочим, 15 июня 2024 года отмечают день Вьюна Зеленого. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от посещения кладбищ. Дело в том, что покойники будут являться в страшных снах, если их потревожить.