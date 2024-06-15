Новая «Головоломка», драйвинг на пони и сиреневый бал: чем заняться на выходных в Красноярске

Эти выходные в Красноярске наконец-то будут жаркими.
В субботу, 15 июня, утром прогнозируют +22°C, днем — до +30°C. Первая половина дня будет ясной, во второй половине будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +20°C.
В воскресенье, 16 июня, жаркую погоду чуть остудят осадки. Столбики термометров днем снова поднимутся до +30°C, в середине дня пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление будет низким — 738 мм рт. ст.
«Головоломка 2»
Где: «Луч», «Эпицентр»
Когда: 15 и 16 июня.
Головной отдел мозга Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций.
Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят эмоциональными процессами, не знают, что и чувствовать, когда появляется некая… Тревожность. И похоже, не только она.
«10 жизней»
Где: «Mori cinema», «Эпицентр», «Мечта», «Синема парк», «Киномакс»
Когда: 15 и 16 июня.
Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.
Лив Штайн
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73
Когда: 15 июня.
По словам режиссера, психологическая драма «Лив Штайн» по пьесе немецкого драматурга Нино Харатишвили повествует о прекрасном проклятии гениальности известной пианистки.
Спектакль пронизан классической музыкой Рахманинова, Равеля, Шумана, а также в постановку вошли произведения современного новосибирского композитора Марии Красиловой.
Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73
Когда: 15 июня.
Постановка — это «Гамлет» Уильяма Шекспира, вывернутый наизнанку. В спектакле мы увидим хрестоматийный сюжет глазами двух второстепенных персонажей — приятелей Гамлета по университету: Розенкранца и Гильденстерна. Их позвали, чтобы они по-дружески выведали у Гамлета причину его странного поведения. У Шекспира Розенкранц и Гильденстерн — предатели. В нашем спектакле это еще и несчастные люди, не понимающие, как они могли попасть в такой переплет, и не имеющие сил сопротивляться судьбе. Это два обычных и даже заурядных человека, но только они выглядят нормальными людьми, в то время, как все остальные персонажи шекспировской трагедии предстают одержимыми безумцами. Пьеса написана в 1966 г., а перевел ее на русский язык сам Иосиф Бродский.
Большой Сибирский Круг
Где: Красноярский ипподром, улица Соревнования, 20
Когда: 15 июня.
На красноярском ипподроме в субботу, 15 июня, — главное событие летнего сезона. Это первый этап соревнований Большого Сибирского Круга, бега и скачки самых резвых лошадей Сибири. Зрители увидят рысистые бега, скачку лошадей чистокровной верховой породы, заезд рысью под седлом, а также развлекательную программу — фигурную езду, вольтижировку, драйвинг на пони, конкур.
С куклами вокруг света
Где: Красноярский Дом художника, проспект Мира, 56
Когда: 15 и 16 июня.
Фотовыставка «С куклами вокруг света» — это посвящение 100-летию со дня рождения Сергея Владимировича Образцова — основателя главного театра кукол России.
В экспозиции представлены снимки из личной коллекции фотографа-профессионала Александра Лыскина (Москва). Она насчитывает 140 спектаклей из 38 стран мира — это редкие кадры с мастерами кукольного дела и закулисья кукольных театров мира.
Сиреневый бал
Где: Музей-усадьба Г. В. Юдина, улица Мелькомбинатская, дом 2/1
Когда: 15 июня.
Приятно и с пользой провести летний вечер, научиться новому и окунуться в атмосферу танцев XIX века гости Юдинки смогут уже в июне. В этот вечер можно будет познакомиться с 10 танцами позапрошлого столетия и станцевать их, (начнётся Бал с разминочного танца XVI века, но его потанцовывали и позже).
Усадьба ждёт даже тех, кому до этого не доводилось танцевать: все получится! Помимо танцев разговор пойдёт об интересных особенностях бальной культуры — таких, как язык цветов и язык веера; о манере поклонов и нюансах реверансов.
«Сиреневым» вечер назван не потому, что это будет главным цветом, а потому что это должно быть время цветения сирени, а иногда тематическим танцевальным вечерам давали названия цветов.