Новая «Головоломка», драйвинг на пони и сиреневый бал: чем заняться на выходных в Красноярске

Постановка — это «Гамлет» Уильяма Шекспира, вывернутый наизнанку. В спектакле мы увидим хрестоматийный сюжет глазами двух второстепенных персонажей — приятелей Гамлета по университету: Розенкранца и Гильденстерна. Их позвали, чтобы они по-дружески выведали у Гамлета причину его странного поведения. У Шекспира Розенкранц и Гильденстерн — предатели. В нашем спектакле это еще и несчастные люди, не понимающие, как они могли попасть в такой переплет, и не имеющие сил сопротивляться судьбе. Это два обычных и даже заурядных человека, но только они выглядят нормальными людьми, в то время, как все остальные персонажи шекспировской трагедии предстают одержимыми безумцами. Пьеса написана в 1966 г., а перевел ее на русский язык сам Иосиф Бродский.