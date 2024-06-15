Более 38 тысяч мигрантов приехали в Иркутскую область за пять месяцев 2024 года

C начала 2024 года Иркутская область приняла более 38 тысяч мигрантов. По этому показателю Приангарье занимает первое место в Сибири и седьмое по России, уступая Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Краснодарскому краю, республике Татарстан. Чаще всего к нам приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других стран. Об этом сообщают в региональной полиции.