Ручка и блокнот. Почему детям нужна наука, даже они если не станут учёными

— Наука всегда была интересна. Без неё не будет прогресса, развития. А вот для самого человека — это один из способов познания. Я уверен: тот, кто хочет узнать новое, обязательно придёт в науку. Сюда идут за открытиями прежде всего для себя, а потом уже и для других людей. Заметил: когда увлекаешься наукой, начинаешь получать удовольствие от открытия чего-то нового. И об этом обязательно нужно рассказывать людям.