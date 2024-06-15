Ручка и блокнот. Почему детям нужна наука, даже они если не станут учёными

Здесь научной деятельностью занимается более 1 200 человек. Руководитель Ботанического сада Кемеровского государственного университета Антон Измайлов — один из них. Он рассказал kuzbass.aif.ru, почему пришёл в науку, что полезного делает для людей и почему области нужны научные открытия.
Любовь привили родители.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Антон, расскажите, почему выбрали такую профессию и как пришли в науку?
Антон Измайлов: Родители с малых лет привили мне любовь к природе — я ходил с ними в лес, походы. Дальше была школа, и уже в 9 классе я знал, что пойду поступать на естественно-географический факультет.
Наукой начал заниматься уже на втором курсе института — мне была интересна тема загрязнения водных объектов. Участвовал в различных олимпиадах, научных конференциях, после бакалавриата поступил в магистратуру. Параллельно работал преподавателем в Доме творчества им. Крупской. Вёл занятия по краеведению, также мы с детьми плотно занимались исследовательской работой. Мои ребята ездили на конференции, олимпиады, занимали призовые места.
В 2020 году мне поступило предложение о работе в Ботаническом саду. Я согласился, устроился младшим научным сотрудником и параллельно руководителем сада. И вот здесь я уже плотно начал заниматься научной деятельностью совместно с моим научным руководителем и Центральным сибирским ботаническим садом Новосибирска. В перспективе все данные будут использоваться для написания диссертации.
Помогают волонтёры.
— Расскажите про сад.
— Наш ботанический сад был создан на базе агробиостанции. Здесь проходили практику студенты естественно-географического факультета Новокузнецкого пединститута. Этой учебной площадке более 60 лет! Но своё новое рождение она получила в 2014 году.
Здесь разбили грядки под цветы, деревья, кустарники и начали собирать коллекции. Новые экземпляры привозим из других ботанических садов, помогают нам любители, коллекционеры. Некоторыми растениями делятся студенты, которые привозят их из экспедиций. Сейчас у нас более 2 000 видов разных растений, как сибирских, так и экзотических. Для сравнения: в Алтайском ботаническом саду 1 600 разновидностей, Барнаульском — 1 800.
Площадь у нас около пяти гектаров, но освоили пока два. Помогают нам студенты-волонтёры и сезонные рабочие. Научных открытий как таковых здесь не совершалось. Наша задача — перенести и посадить новые растения в нетипичные условия. Вот, например, бундук (по-простому, мыльное дерево) переехало к нам из Канады, катальпа и магнолия — из Юго-Восточной Азии.
Чтобы не забыть, где какой вид, мы ведём специальный журнал. В документах отмечаем, как приживаются растения, как подстраиваются под сибирский климат.
Идти за открытиями.
— Нужна ли сейчас наука, интересна ли она людям? Какой научной работой занимаетесь вы?
— Наука всегда была интересна. Без неё не будет прогресса, развития. А вот для самого человека — это один из способов познания. Я уверен: тот, кто хочет узнать новое, обязательно придёт в науку. Сюда идут за открытиями прежде всего для себя, а потом уже и для других людей. Заметил: когда увлекаешься наукой, начинаешь получать удовольствие от открытия чего-то нового. И об этом обязательно нужно рассказывать людям.
Я занимаюсь геоботаникой — изучаю растительный покров предгорья Алтае-Саянской горной области: процессы зарастания полей. Это очень актуальная и важная тема. Человек постоянно вмешивается в природу — в результате его деятельности появляются промышленные отвалы, брошенные сельскохозяйственные поля. Я изучаю процессы восстановления этих территорий.
Кстати, сейчас одна из актуальных проблем, над которой работают учёные в нашей сфере, — восстановление экосистем после промышленной и сельскохозяйственной эксплуатации. Для начала важно понять, как природа делает это сама, то есть естественный процесс, чтобы потом помочь ей или направить в нужное русло. А чтобы понять — нужно изучить. Этим мы и занимаемся.
— Нужно ли детям заниматься наукой и зачем? Идёт ли в науку молодёжь? Как её привлекать?
— Детям нужно обязательно прививать любовь к науке. Считаю, что больше всего это будет интересно ребятам 6−8 класса. У них ещё горят глаза, их можно увлечь.
Начинать надо с выходов на природу — пусть ребёнок учиться делать что-то своими руками: перебирать минералы и горные породы, ловить бабочек, ухаживать за растениями. Использовать только Интернет-ресурсы — путь в никуда, детям это неинтересно, и вряд ли они полюбят в таком случае науку. Школьники сами должны участвовать в процессе, делать что-то, наблюдать.
Это обязательно пригодится им в дальнейшем: даже если не будут потом серьёзно заниматься научной деятельностью — они научатся наблюдать, анализировать, делать выводы.
Если говорить о молодёжи, студентах, они в науку идут неохотно. И причин здесь несколько. Во-первых, они начинают понимать, что это тяжёлый труд, работа, а не просто съездить и посмотреть что-то. Нужно уметь не только кропотливо собирать материал, информацию, но и интерпретировать, анализировать, обобщать, делать выводы.
Во-вторых, немаловажен и денежный вопрос — на первых порах особенно. Считаю, что в целом наука не для всех. За неё зацепятся лишь те, кому она действительно интересна. Меня часто спрашивают, что нужно для проведения исследований, и всегда отвечаю: «Ручка и блокнот. Всё, больше ничего. Из этого уже складывается наука». И из любви к своему делу.