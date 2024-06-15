Мусульмане встречают один из главных праздников — Курбан-Байрам: его суть, традиции

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения, по-арабски название звучит как «Ид аль-Адха». Не имеет постоянной даты: отмечается по окончанию хаджа и через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза Байрам, на 10-й день месяца Зуль-хиджа. В 2024 году праздник приходится на воскресенье, 16 июня.
Согласно священной книге мусульман, ангел Джабраил (Гавриил) во сне явился к Ибрахиму и передал ему, что тот должен принести сына Исмаила в жертву Аллаху. Ибрахим так любил Аллаха, что согласился. Юноша, зная, что отец собирается принести его в жертву, не противился этому. В последний момент, когда Ибрахим уже занес нож над Исмаилом, Аллах заменил жертву на барашка. Ибрахим готовностью принести сына в жертву прошел испытание и показал, что любовь и вера в бога для него выше земных привязанностей.
За полтора месяца до Курбан-байрама мусульмане отправляются в паломничество к святым местам в Мекке — хадж. Это один из пяти основных столпов ислама, который хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.
Празднование Курбан-байрама начинается на рассвете. Мусульмане проводят полное омовение, надевают новую или чистую одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Затем верующие завтракают и возвращаются в мечеть на праздничную проповедь. После этого многие посещают кладбища и наводят порядок на могилах родственников.
Главное событие в этот день — принесение в жертву животного, чаще всего барана. Его заранее выбирают, он не должен быть больным или старым. Не все мусульмане могут позволить себе купить барана, поэтому часто на жертвенное животное складываются несколько семей. Главное, не просто принести животное в жертву, а раздать его мясо или блюда из него нуждающимся и бедным.
В последующие дни праздника принято ходить в гости, навещать родственников, дарить угощения и подарки.
Что нужно делать в этот день:
— совершить ритуальное омовение, намаз, по возможности посетить мечеть;
-принести в жертву барашка;
— приготовить блюда из жертвенного животного, угостить семью, друзей и раздать мясо нуждающимся;
— принимать гостей и угощать их сладостями, выпечкой.
Чего нельзя делать в этот день:
— отказывать в милостыне и помощи беднякам;
-ходить в грязной или неопрятной одежде;
— заниматься тяжелым трудом;
— ругаться и сквернословить.