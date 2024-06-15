Мусульмане встречают один из главных праздников — Курбан-Байрам: его суть, традиции

Главное событие в этот день — принесение в жертву животного, чаще всего барана. Его заранее выбирают, он не должен быть больным или старым. Не все мусульмане могут позволить себе купить барана, поэтому часто на жертвенное животное складываются несколько семей. Главное, не просто принести животное в жертву, а раздать его мясо или блюда из него нуждающимся и бедным.