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В Уфе до конца сентября закроют участок улицы

В Уфе до конца сентября закроют проезжую часть подъезда к дому по улице Бородинской, 9. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Уточняется, что перекрытие будет действовать с сегодняшнего дня, 15 июня, до 30 сентября.

В мэрии Уфы уточнили, что такие меры приняли из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.