В Уфе до конца сентября закроют участок улицы

Уточняется, что перекрытие будет действовать с сегодняшнего дня, 15 июня, до 30 сентября.
В мэрии Уфы уточнили, что такие меры приняли из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.
В Уфе до конца сентября закроют проезжую часть подъезда к дому по улице Бородинской, 9. Об этом сообщили в городской администрации.
Уточняется, что перекрытие будет действовать с сегодняшнего дня, 15 июня, до 30 сентября.
В мэрии Уфы уточнили, что такие меры приняли из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.