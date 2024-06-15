Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схема движения автобусов временно изменится в Иркутске утром 16 июня

С 02:00 до 08:30 в столице Приангарья перекроют часть улицы Карла Либкнехта в связи с празднованием Курбан-байрама.

Источник: Комсомольская правда

В центре Иркутска 16 июня временно изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с тем, что с 02:00 до 08:30 будет перекрыт участок улицы Карла Либкнехта — от Тимирязева до Подгорной. В это время возле мечети соберутся сотни верующих, чтобы поучаствовать в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

— Автобусы № 3, 80 при следовании из центра после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам. Остановку «Площадь Декабристов» исключат. Будет введена остановка «Завод “Эталон”, — поясняют власти Иркутска. — Автобусы № 4к, 4с при движении в центр после Тимирязева проследуют по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской. Остановки “Ул. Карла Либкнехта” и “Ул. Софьи Перовской” исключат.

Изменения коснутся автобусов, следующих по маршруту № 5к. При движении в сторону центра после Партизанской они последуют поедут по Советской и далее по маршруту. Вместо остановки «Площадь декабристов» введена остановка «Завод “Эталон”.

Пассажирам маршрута № 44 следует знать, что после Дзержинского автобус поедет по улицам Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейскому, Красногвардейской, Подаптечной и далее по маршруту. Остановок «Ц. Рынок» (в сторону Тимирязева) и «Ул. Карла Либкнехта» утром 16 июня не будет.

Автобусы № 81 при следовании в центр после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Софьи Перовской, Борцов Революции, Тимирязева, Грязнова, Дзержинского и далее по маршруту.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала об инциденте с ребенком в Шелехове. В одном из парков 10-летняя девочка получила ушибы, ссадины, сломанный нос и сотрясение головного мозга. Виной всему неисправные качели.