Схема движения автобусов временно изменится в Иркутске утром 16 июня

В центре Иркутска 16 июня временно изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с тем, что с 02:00 до 08:30 будет перекрыт участок улицы Карла Либкнехта — от Тимирязева до Подгорной. В это время возле мечети соберутся сотни верующих, чтобы поучаствовать в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.