Схема движения автобусов временно изменится в Иркутске утром 16 июня

В центре Иркутска 16 июня временно изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с тем, что с 02:00 до 08:30 будет перекрыт участок улицы Карла Либкнехта — от Тимирязева до Подгорной. В это время возле мечети соберутся сотни верующих, чтобы поучаствовать в праздничном намазе в честь Курбан-байрама. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
— Автобусы № 3, 80 при следовании из центра после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам. Остановку «Площадь Декабристов» исключат. Будет введена остановка «Завод “Эталон”, — поясняют власти Иркутска. — Автобусы № 4к, 4с при движении в центр после Тимирязева проследуют по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской. Остановки “Ул. Карла Либкнехта” и “Ул. Софьи Перовской” исключат.
Изменения коснутся автобусов, следующих по маршруту № 5к. При движении в сторону центра после Партизанской они последуют поедут по Советской и далее по маршруту. Вместо остановки «Площадь декабристов» введена остановка «Завод “Эталон”.
Автобусы № 81 при следовании в центр после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Софьи Перовской, Борцов Революции, Тимирязева, Грязнова, Дзержинского и далее по маршруту.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала об инциденте с ребенком в Шелехове. В одном из парков 10-летняя девочка получила ушибы, ссадины, сломанный нос и сотрясение головного мозга. Виной всему неисправные качели.