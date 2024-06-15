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Град, грозы, шквалы, суховеи. В Прикамье установилась аномально жаркая погода

Метеорологи предупредили пермяков об опасных природных явлениях.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Пермские синоптики прогнозируют сегодня в субботу, 15 июня, целый набор опасных метеорологических явлений.

Как предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается аномально жаркая погода. В Перми воздух к двум часам прогреется до +31 градуса, а на юге региона и вовсе до +36. Это приведет к высокой пожарной опасности 4 класса, так что будьте предельно осторожны при приготовлении шашлыков.

С утра в Прикамье уже прошумели грозы, и они могут повториться — с проливными дождями, крупным градом и шквалами.

— 15 июня местами по Пермскому краю ожидается очень сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду, — предупредили в Пермском ЦГМС.

А на юг Пермского края пожаловали суховеи — пришла жара в сочетании с низкой влажностью воздуха и сильным ветром, что грозит засухой.