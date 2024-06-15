Град, грозы, шквалы, суховеи. В Прикамье установилась аномально жаркая погода

Как предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается аномально жаркая погода. В Перми воздух к двум часам прогреется до +31 градуса, а на юге региона и вовсе до +36. Это приведет к высокой пожарной опасности 4 класса, так что будьте предельно осторожны при приготовлении шашлыков.