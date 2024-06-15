Град, грозы, шквалы, суховеи. В Прикамье установилась аномально жаркая погода

Пермские синоптики прогнозируют сегодня в субботу, 15 июня, целый набор опасных метеорологических явлений.
Как предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается аномально жаркая погода. В Перми воздух к двум часам прогреется до +31 градуса, а на юге региона и вовсе до +36. Это приведет к высокой пожарной опасности 4 класса, так что будьте предельно осторожны при приготовлении шашлыков.
С утра в Прикамье уже прошумели грозы, и они могут повториться — с проливными дождями, крупным градом и шквалами.
— 15 июня местами по Пермскому краю ожидается очень сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду, — предупредили в Пермском ЦГМС.
А на юг Пермского края пожаловали суховеи — пришла жара в сочетании с низкой влажностью воздуха и сильным ветром, что грозит засухой.