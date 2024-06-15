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Президент Туркмении поздравил народ своей страны с Курбан-байрамом

АШХАБАД, 15 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил народ своей страны с праздником Курбан-байрам, который в этом году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.

Источник: AP 2023

«Сердечно поздравляю вас со священным для всего мусульманского мира Курбан-байрамом. Пусть этот прекрасный праздник, символизирующий с древних времен гуманизм, доброжелательность, духовную чистоту, принесет процветающей Отчизне, родному народу благополучие, приумножит нашу гордость за счастливую жизнь в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», — приводит слова президента официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил, что в Туркмении придается особое значение развитию общества в соответствии с высокими принципами гуманности, на основе духовно-нравственных ценностей, создаются необходимые условия для совершения паломничества к святыням мусульманского мира, выполнения хаджа.

В республике отмечать праздник будут 16—18 июня, эти дни объявлены выходными. На различных площадках, в культурно-развлекательных центрах городов Ашхабад и Аркадаг, в других населенных пунктах будут организованы музыкальные и общественно-культурные мероприятия.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Отмечается на десятый день двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

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