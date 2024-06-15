Президент Туркмении поздравил народ своей страны с Курбан-байрамом

«Сердечно поздравляю вас со священным для всего мусульманского мира Курбан-байрамом. Пусть этот прекрасный праздник, символизирующий с древних времен гуманизм, доброжелательность, духовную чистоту, принесет процветающей Отчизне, родному народу благополучие, приумножит нашу гордость за счастливую жизнь в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», — приводит слова президента официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
Бердымухамедов отметил, что в Туркмении придается особое значение развитию общества в соответствии с высокими принципами гуманности, на основе духовно-нравственных ценностей, создаются необходимые условия для совершения паломничества к святыням мусульманского мира, выполнения хаджа.
В республике отмечать праздник будут
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Отмечается на десятый день двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.