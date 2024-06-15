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В Красноярске с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в жилых домах

Законопроект рассмотрели депутаты Заксобрания Красноярского края.

Источник: Freepik

Законопроект рассмотрели депутаты Заксобрания Красноярского края.

Стало известно, что уже с 1 марта следующего года в крае закроются все «налаивайки». Под этим подразумевают пивные бары и магазины, которые работают под видом кафе.

Закрытие бизнесов отсрочили, чтобы у предпринимателей было время заняться другой деятельностью.

Напомним, что в феврале президент подписал закон, который разрешает регионам запрещать розничную продажу пива и других напитков. Так, в Красноярском крае сейчас пиво на разлив продается в 1532 магазинах.

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