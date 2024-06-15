В Красноярске с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в жилых домах

Законопроект рассмотрели депутаты Заксобрания Красноярского края.
Стало известно, что уже с 1 марта следующего года в крае закроются все «налаивайки». Под этим подразумевают пивные бары и магазины, которые работают под видом кафе.
Закрытие бизнесов отсрочили, чтобы у предпринимателей было время заняться другой деятельностью.
Напомним, что в феврале президент подписал закон, который разрешает регионам запрещать розничную продажу пива и других напитков. Так, в Красноярском крае сейчас пиво на разлив продается в 1532 магазинах.