Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения

О том, что символизирует Курбан айт и как правильно его отмечать, нам рассказал наиб имам мечети Байкен Алматы Асхат Утепов.
История праздника
Курбан айт известен как праздник жертвоприношения. Согласно истории, Аллах повелел пророку Ибрагиму принести в жертву своего сына. Однако, когда ангел Джибраил убедился, что Ибрагим выдержал испытание, послал ему барашка, которого они принесли в жертву.
Праздник также знаменует окончание священного хаджа в Мекку. Этот праздник длится три дня. Верующие приносят жертву, помогают нуждающимся, совершают благие поступки, дарят мясо жертвенного животного близким и нуждающимся, а также участвуют в семейной трапезе.
Наиб имам Асхат Утепов объяснил, что само понятие курбан — это помощь мясом, шерстью и шкурой другим людям, которые не могут себе этого позволить. Поэтому Курбан айт — это дань благодарности Всевышнему за годовое мирское благо. Отпускаются прегрешения и воздается саваб (награда).
«Жертвоприношение — это акт поклонения Аллаху и возможность помочь нуждающимся. Совершая жертвоприношение, человек демонстрирует покорность Аллаху. Эти дни являются милостью Всевышнего и шансом для приобретения вознаграждения, которое невозможно приобрести в остальные дни».
По его словам, празднование начинается с совершения праздничного намаза и далее переходит в обряд жертвоприношения.
Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан айт
- Курбан не возлагается на ребенка;
- на душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет;
- если у человека нет средств купить жертвенное животное.
Какой скот приносят в жертву?
- Овцы и козы (должны достичь годовалого возраста).
- Коровы, быки и буйволы (крупнорогатый скот — не меньше двухлетнего).
- Верблюды (не меньше пятилетнего возраста).
При этом животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов:
- Слепы на один или оба глаза.
- Слабость и истощение.
- Отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (половины и более).
- Сломанный рог.
- Хромота.
- Явная болезнь.
Из остальных животных Курбан айт невозможен. Предпочтительным считается приношение в жертву барана или козла. Священнослужитель добавил, что желательно разделить мясо на три части. Одну часть оставить себе, вторую — оставить в качестве угощения для гостей, третью — раздать нуждающимся. Можно также раздать все мясо полностью.
Что нельзя делать в этот день
- Держать пост.
- Ругаться.
Начало нового года
Как сообщалось ранее, в исламе священные дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Год рассчитывается по смене фаз Луны. А новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Поэтому лунный месяц состоит из 29 или 30 дней.
Асхат Утепов отмечает, что в этом году день Арафа, предпоследний день хаджа, приходится на 15 июня. Это объясняет то, что Курбан айт и хадж — это неразделимые понятия, поскольку оба ритуала проводятся на 12 месяц мусульманского календаря. Это конец года и начало нового года. Поэтому после праздничного намаза в первый день Курбан айта принято поздравлять друг друга, обнимать, улыбаться и говорить добрые пожелания.
Акцент на детях
Наиб имам считает, что на праздник Курбан айт нужно уделить особое внимание детям. К примеру, покатать их на лошадях, сводить на аттракционы, подарить подарок за стихотворение.
«То есть так дети ощутят, что Курбан айт — это веселый и интересный праздник. Для них это будут дни, когда вы вместе со своей семьей празднуете и радуетесь мелочам. Чтобы с приближением праздника дети ждали его. Акцент делать на подрастающем поколении. Потихоньку мы идем к такому формату».
Он отмечает, что в основном сейчас на Курбан айт прочитают намаз, сделают жертвоприношение, а дети остаются в стороне.
Что принято сделать за день до праздника?
По словам имама Асхата Утепова, за день до Курбан айта по мере возможности можно держать пост. Поскольку тем, кто будет держать пост в день Арафа −15 июня, прощаются грехи за два года. А уже под утро следует сделать полное омовение, надев самую чистую и красивую одежду, отправиться в мечеть для праздничного намаза. Далее можно пойти на жертвоприношение.
Наиб имам напоминает, что Курбан айт — это не индивидуальный праздник, а общий, поскольку приносит пользу всему обществу независимо от религии. День, когда благословение получают как дающие, так и берущие.