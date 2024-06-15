Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения

О том, что символизирует Курбан айт и как правильно его отмечать, нам рассказал наиб имам мечети Байкен Алматы Асхат Утепов.

Курбан айт известен как праздник жертвоприношения. Согласно истории, Аллах повелел пророку Ибрагиму принести в жертву своего сына. Однако, когда ангел Джибраил убедился, что Ибрагим выдержал испытание, послал ему барашка, которого они принесли в жертву.

Праздник также знаменует окончание священного хаджа в Мекку. Этот праздник длится три дня. Верующие приносят жертву, помогают нуждающимся, совершают благие поступки, дарят мясо жертвенного животного близким и нуждающимся, а также участвуют в семейной трапезе.

Наиб имам Асхат Утепов объяснил, что само понятие курбан — это помощь мясом, шерстью и шкурой другим людям, которые не могут себе этого позволить. Поэтому Курбан айт — это дань благодарности Всевышнему за годовое мирское благо. Отпускаются прегрешения и воздается саваб (награда).

«Жертвоприношение — это акт поклонения Аллаху и возможность помочь нуждающимся. Совершая жертвоприношение, человек демонстрирует покорность Аллаху. Эти дни являются милостью Всевышнего и шансом для приобретения вознаграждения, которое невозможно приобрести в остальные дни».

Из остальных животных Курбан айт невозможен. Предпочтительным считается приношение в жертву барана или козла. Священнослужитель добавил, что желательно разделить мясо на три части. Одну часть оставить себе, вторую — оставить в качестве угощения для гостей, третью — раздать нуждающимся. Можно также раздать все мясо полностью.

Как сообщалось ранее, в исламе священные дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Год рассчитывается по смене фаз Луны. А новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Поэтому лунный месяц состоит из 29 или 30 дней.

«Если на закате видно новолуние, считается, что на следующий день наступит месяц зуль-хиджа. А если погода пасмурная и луны не видно, то месяц зуль-када продлевается на 30 дней. В связи с этим в этом году месяц зуль-хиджа начался 7 июня, так как вечером 6 июня наступило новолуние. А Курбан айт отмечается на 10-й день исламского месяца зуль-хиджа, поэтому 16 июня наступает первый день праздника Курбан Айт».