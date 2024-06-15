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Капитальный ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске выполнен на 20%

К работам на Батарейной в Иркутске с 1 апреля приступил новый подрядчик.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на Батарейной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К работам с 1 апреля приступил новый подрядчик — МУП «Служба эксплуатации мостов». В настоящее время они выполнены в объёме 20%, отмечают в пресс-службе администрации областного центра.

— Предыдущая организация не справилась со своими обязательствами, сорвав сроки. Сейчас, когда на путепроводе работает наше муниципальное предприятие, мы видим хороший темп ремонта, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

К месту ремонта доставили консольно-шлюзовой кран, который позволит работать сверху. Специалисты уже уплотнили конус у седьмой опоры, перенесли линии оптоволокна из-под пролётных строений, разобрали защитный слой и швы пролётных балок, демонтировали две из них. Вскоре подрядчик приступит к демонтажу оставшихся балок путепровода.

Напомним, в центре Иркутска 16 июня временно изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с тем, что с 02:00 до 08:30 будет перекрыт участок улицы Карла Либкнехта — от Тимирязева до Подгорной.