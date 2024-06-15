Капитальный ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске выполнен на 20%

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на Батарейной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К работам с 1 апреля приступил новый подрядчик — МУП «Служба эксплуатации мостов». В настоящее время они выполнены в объёме 20%, отмечают в пресс-службе администрации областного центра.