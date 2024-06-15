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Выпускникам ТОВВМУ вручили кортики и погоны

В этом году из военно-морского училища выпустились 127 молодых лейтенантов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Церемония выпуска из единственного на Дальнем Востоке высшего военно-морского учебного заведения — ТОВВМУ — прошла во Владивостоке. В торжественной обстановке погоны получили 159 выпускников училища.

Их вручили у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Нынешний выпуск стал 81-м по счёту.

127 выпускников получили лейтенантские погоны, ещё 32 — погоны мичманов. По давней традиции выпускникам, которые окончили училище с отличием, погоны и кортики лично вручил командующий Тихоокеанским флотом. Из рук адмирала Виктора Лиина их получили 10 выпускников, окончивших в этом году ТОВВМУ с красным дипломом.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, молодые офицеры и мичманы будут нести службу на всех флотах и на Каспийской флотилии, однако большая их часть распределена на корабли и в части Тихоокеанского флота.

Сейчас в ТОВВМУ готовят кадры по семи специальностям высшего образования.

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