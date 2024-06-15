Выпускникам ТОВВМУ вручили кортики и погоны

Церемония выпуска из единственного на Дальнем Востоке высшего военно-морского учебного заведения — ТОВВМУ — прошла во Владивостоке. В торжественной обстановке погоны получили 159 выпускников училища.
Их вручили у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Нынешний выпуск стал 81-м по счёту.
127 выпускников получили лейтенантские погоны, ещё 32 — погоны мичманов. По давней традиции выпускникам, которые окончили училище с отличием, погоны и кортики лично вручил командующий Тихоокеанским флотом. Из рук адмирала Виктора Лиина их получили 10 выпускников, окончивших в этом году ТОВВМУ с красным дипломом.
Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, молодые офицеры и мичманы будут нести службу на всех флотах и на Каспийской флотилии, однако большая их часть распределена на корабли и в части Тихоокеанского флота.
Сейчас в ТОВВМУ готовят кадры по семи специальностям высшего образования.