«Бабочка» разделенная Обью: Космонавт Анна Кикина описала вид Новосибирска с орбиты

В эксклюзивном интервью Сиб.фм первая женщина-астронавт центра Сибири, Герой России Анна Кикина поделилась своими впечатлениями от вида Новосибирска из космоса.



По ее словам, чтобы найти город с орбиты, необходимо ориентироваться на ленточные боры Семипалатинска. «И перед ними левее глаза выискивают наше Обское водохранилище в форме удлиненной капли. В его основании слева и нужно искать Новосибирск», — пояснила она.



Анна Кикина описала вид города, сравнив его с бабочкой: «Бабочка — это два крыла — левый и правый берег. И воспринимается она, если смотреть со станции, как нижняя и верхняя части города, которые разделены Обью. А ниже самого города по обоим берегам вниз по течению реки Оби очень хорошо видны густые, обширные территории леса», — поделилась она своими наблюдениями.