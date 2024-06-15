Парковку возле торгового центра «Море» во Владивостоке ограничили делинаторами

Во Владивостоке на улице Гоголя возле торгового центра моря сегодня, 15 июня, установили делинаторы. Устройства должны предотвратить здесь парковку автомобилей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий».
Автомобили, запаркованные на обочине дороги возле торгового центра, где всегда наблюдается оживленное движение, мешают как общественному транспорту, так и всем остальным участникам дорожного движения, поэтому здесь и решили поставить устройства, сообщили в бюджетном учреждении.
Раньше здесь специалисты предприятия установили новые леерные ограждения и убрали сквозные проходы от дороги до торгового центра, чтобы снизить вероятность нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность посетителей ТЦ.
Ранее делинаторы установили на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной, чтобы исключить возможность проезда автомобилей в прямом направлении, так как с Фонтанной на проспект разрешено только поворачивать направо.