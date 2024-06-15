Парковку возле торгового центра «Море» во Владивостоке ограничили делинаторами

Автомобили, запаркованные на обочине дороги возле торгового центра, где всегда наблюдается оживленное движение, мешают как общественному транспорту, так и всем остальным участникам дорожного движения, поэтому здесь и решили поставить устройства, сообщили в бюджетном учреждении.