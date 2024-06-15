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Парковку возле торгового центра «Море» во Владивостоке ограничили делинаторами

Устройства должны предотвратить парковку на обочине загруженного участка дороги.

Источник: МБУ "Содержание городских территорий"

Во Владивостоке на улице Гоголя возле торгового центра моря сегодня, 15 июня, установили делинаторы. Устройства должны предотвратить здесь парковку автомобилей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий».

Автомобили, запаркованные на обочине дороги возле торгового центра, где всегда наблюдается оживленное движение, мешают как общественному транспорту, так и всем остальным участникам дорожного движения, поэтому здесь и решили поставить устройства, сообщили в бюджетном учреждении.

Раньше здесь специалисты предприятия установили новые леерные ограждения и убрали сквозные проходы от дороги до торгового центра, чтобы снизить вероятность нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность посетителей ТЦ.

Ранее делинаторы установили на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной, чтобы исключить возможность проезда автомобилей в прямом направлении, так как с Фонтанной на проспект разрешено только поворачивать направо.