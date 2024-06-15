Уровень воды в Иртыше на севере Омской области опустился до 840 см

За сутки уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился на 4 см и оказался на отметке 840 см. В Ишиме вблизи села Орехово вода отступила на 9 см — до 1212 см. Критический уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составляет 820 см, следует из данных Обь-Иртышского УГМС. Таким образом, уровень воды опустится ниже этой отметки, если упадет еще на 20 см.