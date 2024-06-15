Уровень воды в Иртыше на севере Омской области опустился до 840 см

В Иртыше и Ишиме на севере Омской области продолжает снижаться уровень воды. О ситуации в Усть-Ишимском районе рассказал губернатор Виталий Хоценко.
За сутки уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился на 4 см и оказался на отметке 840 см. В Ишиме вблизи села Орехово вода отступила на 9 см — до 1212 см. Критический уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составляет 820 см, следует из данных Обь-Иртышского УГМС. Таким образом, уровень воды опустится ниже этой отметки, если упадет еще на 20 см.
«На данный момент единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получил 1451 человек», — сообщил Виталий Хоценко.
По информации на 14 июня, вода покинула за сутки 30 домов. Затопленными остаются 234 домовладения в 12 населенных пунктах Усть-Ишимского района. В домах и зданиях, откуда ушла воды идут работы по дезинфекции и просушке помещений. В районе работают комиссии по оценке ущерба.