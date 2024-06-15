В Италии арестовали бывшего вице-губернатора Кемеровской области

Уточняется, что Чиракадзе подозревается в организации побега Артёма Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края, из-под домашнего ареста в Италии. Один из членов группировки, помогавшей Уссу сбежать, рассказал, что к нему обратилась жена Артёма и россиянин по имени Дима.