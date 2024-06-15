В Италии арестовали бывшего вице-губернатора Кемеровской области

Telegram-канал Baza со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera сообщает о задержании бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе.
Уточняется, что Чиракадзе подозревается в организации побега Артёма Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края, из-под домашнего ареста в Италии. Один из членов группировки, помогавшей Уссу сбежать, рассказал, что к нему обратилась жена Артёма и россиянин по имени Дима.
Полицейские Италии проследили за Чиракадзе с помощью телефона и увидели, что он посещает места, где проходили встречи участников организации побега. Также полицейские изучили данные авиакомпаний.
54-летний Дмитрий Чиракадзе — создатель сайта и информационной системы «Право.ру». Также он был вице-губернатором Кемеровской области.