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Основное ЕНТ в Казахстане сдали 164 тысяч раз — промежуточные итоги

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. В Национальном центре тестирования подвели промежуточные итоги. По данным центра, 164 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ.

Источник: Sputnik.kz

«Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% — на русском, 115 человек — на английском языке».

говорится в сообщении.

Пороговый балл, напомнили в центре, с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов.

При этом средний балл составил 68, а максимальный балл — 138 баллов. За четыре недели ЕНТ 130 баллов и выше набрали 266 человек.

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за четыре недели в ЕНТ приняло участие 510 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

За это время выявлено 315 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 219 абитуриента.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 89 человек, их результаты также аннулированы.

После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.

Подставных лиц не было выявлено.

В Центре еще раз напомнили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

Если при повторном просмотре обнаружат факты использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

образование