Основное ЕНТ в Казахстане сдали 164 тысяч раз — промежуточные итоги

«Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% — на русском, 115 человек — на английском языке».
Пороговый балл, напомнили в центре, с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов.
При этом средний балл составил 68, а максимальный балл — 138 баллов. За четыре недели ЕНТ 130 баллов и выше набрали 266 человек.
Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за четыре недели в ЕНТ приняло участие 510 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.
За это время выявлено 315 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 219 абитуриента.
За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 89 человек, их результаты также аннулированы.
После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.
Подставных лиц не было выявлено.
В Центре еще раз напомнили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.
Если при повторном просмотре обнаружат факты использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.