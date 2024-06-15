Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает в Китае

Как отметили в министерстве, ансамбль представил программу в двух отделениях: военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке.
Также в День России коллектив ансамбля принял участие в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в Пекине.
«Сводный хор исполнил государственные гимны России и Китая, затем перед зданием посольства состоялось небольшое выступление александровцев для сотрудников и гостей посольства», — отметили в ведомстве.
По данным министерства, в пятницу концерт ансамбля в Национальном центре исполнительских искусств посетили член Государственного совета КНР (в ранге вице-премьера) Шэнь Ицинь и министр культуры и туризма страны Сунь Ели.
Выступления российского коллектива в рамках гастролей, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между странами, проходят каждый вечер с 12 по 16 июня на сцене Большого театра Китая, а также утром в субботу пройдут в Доме оперы Пекина.
В Китае Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова впервые побывал на гастролях в 1949 году, всего за историю своего существования — 16 раз в 42 городах Поднебесной.
Легендарный российский военный коллектив 12 октября 2023 года отметил 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах Азии, Африки, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки.