В Новосибирск вернутся дожди и грозы — прогноз погоды на три дня

В Новосибирск вновь вернутся дожди и грозы. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Погода».
В воскресенье, 16 июня, днем ожидаются осадки и 30-градусная жара. Ночью температура воздуха опустится до +20 градусов.
В понедельник, 17 июня, ночью пройдет небольшой дождик, а столбики термометров покажут +18 градусов. Днем вместе с осадками ожидаются гроза и +27 градусов.
Во вторник, 18 июня, ночью температура воздуха может опуститься до +10 градусов. Днем будет дождь с грозой, а столбики термометров покажут +22 градуса.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске за пять месяцев в пожарах погибли 27 человек.
Иван Быкадоров