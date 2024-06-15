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В Новосибирск вернутся дожди и грозы — прогноз погоды на три дня

В воскресенье, 16 июня, днем ожидаются осадки и 30-градусная жара.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2023

В Новосибирск вновь вернутся дожди и грозы. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Погода».

В воскресенье, 16 июня, днем ожидаются осадки и 30-градусная жара. Ночью температура воздуха опустится до +20 градусов.

В понедельник, 17 июня, ночью пройдет небольшой дождик, а столбики термометров покажут +18 градусов. Днем вместе с осадками ожидаются гроза и +27 градусов.

Во вторник, 18 июня, ночью температура воздуха может опуститься до +10 градусов. Днем будет дождь с грозой, а столбики термометров покажут +22 градуса.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске за пять месяцев в пожарах погибли 27 человек.

Иван Быкадоров