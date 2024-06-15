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Под Новосибирском пропал 42-летний мужчина с татуировками

О его местонахождении неизвестно несколько дней.

Источник: Соцсети

В Искитиме Новосибирской области пропал Сырников Александр Владимирович. О его местонахождении неизвестно с 9 июня. Ориентировку на исчезнувшего опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт НСО».

— У мужчины есть татуировки, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза, — уточнили волонтеры поисково-спасательного отряда.

Одет пропавший был, предположительно, в синюю куртку, черную или белую водолазку, черные штаны и синие кроссовки.

Если вы знаете о местонахождении Александра Сырникова, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.