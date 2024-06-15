Под Новосибирском пропал 42-летний мужчина с татуировками

В Искитиме Новосибирской области пропал Сырников Александр Владимирович. О его местонахождении неизвестно с 9 июня. Ориентировку на исчезнувшего опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт НСО».
— У мужчины есть татуировки, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза, — уточнили волонтеры поисково-спасательного отряда.
Одет пропавший был, предположительно, в синюю куртку, черную или белую водолазку, черные штаны и синие кроссовки.
Если вы знаете о местонахождении Александра Сырникова, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.