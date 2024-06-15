Три округа Омска останутся без горячей воды на две недели: адреса

С 21 мая в Омске начали отключать горячую воду. Первыми без воды остались жители центральной части города, затем — омичи с Левобережья (до 17 июня).
На очереди — жители Ленинского, Октябрьского и Центрального округов. Отключение ожидается с 19 июня по 2 июля. Горячей воды не будет на 1061 объектах. Речь идёт о посёлке Биофабрика, проспекте Карла Маркса, Богдана Хмельницкого, Декабристов, Иртышской набережной, Масленникова, Маяковского, Рождественского, Серова, Труда и так далее. В документе вы можете найти свой адрес. Он доступен по ссылке.
Также напоминаем, что с помощью специального виджета вы можете легко узнать график отключения воды в вашем доме. Его можно посмотреть здесь.
Согласно правилам, отключение горячего водоснабжения производится на срок до 14 суток. Без отключения горячей воды в Омске останутся только БСМП № 1, Городская клиническая больница имени Кабанова и Областная клиническая больница. Там горячее водоснабжение будут переключать с одного теплового источника на другой. Воду в Омске отключают для подготовки сетей к новому отопительному сезону. Всего в планах «Омск РТС» — капитальный ремонт 1,2 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 1,6 км надземных участков.