В детском лагере под Новосибирском начали проверку после розовой курицы

Уточняется, что в лагерь, где произошел инцидент, оперативно выехали специалисты. Причиной стало сообщение в СМИ о том, что детей кормят сырой курицей. Из-за этого сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовых блюд на показатели безопасности.