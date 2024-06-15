В детском лагере под Новосибирском начали проверку после розовой курицы

Детей в одном из детских новосибирских лагерей накормили курицей розового цвета. Предположительно, мясо было сырым. В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Новосибирской области по Искитимскому району начали проверку этой информации.
Уточняется, что в лагерь, где произошел инцидент, оперативно выехали специалисты. Причиной стало сообщение в СМИ о том, что детей кормят сырой курицей. Из-за этого сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовых блюд на показатели безопасности.
«В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья», — сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области во «ВКонтакте».
В настоящее время ситуация находится на контроле. По завершении проверки примут меры в соответствии с полномочиями Управления Роспотребнадзора по НСО.