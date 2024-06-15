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Дарья Железко осталась в хабаровских «Амурских тигрицах»

В хабаровских «Амурских тигрицах»‎ Дарья Железко — либеро команды — подписала новый контракт и осталась на прежней позиции.

Источник: БЕЛТА

Либеро в волейболе — специальный игрок команды, выполняющий только защитные функции. В прошедшем сезоне она сделала 509 приемов с эффективностью 48%, стала чемпионов Высшей лиги «Б»‎. Железко в составе команды также получила кубок Сибири и Дальнего Востока.

В комментариях под постом о новом контракте спортсменки появился и трогательный комментарий и от ее отца.

«Доча я повторюсь, результат приносят тренировки. На каждой тренировке ты по чуть-чуть должна совершенствоваться, вот тогда и будет результат. Ты же знаешь, мы верим в тебя, мы любим тебя и с тобой пойдём до конца»‎, — написал Артур Железко.

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