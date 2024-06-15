Дарья Железко осталась в хабаровских «Амурских тигрицах»

Либеро в волейболе — специальный игрок команды, выполняющий только защитные функции. В прошедшем сезоне она сделала 509 приемов с эффективностью 48%, стала чемпионов Высшей лиги «Б». Железко в составе команды также получила кубок Сибири и Дальнего Востока.
В комментариях под постом о новом контракте спортсменки появился и трогательный комментарий и от ее отца.
«Доча я повторюсь, результат приносят тренировки. На каждой тренировке ты по чуть-чуть должна совершенствоваться, вот тогда и будет результат. Ты же знаешь, мы верим в тебя, мы любим тебя и с тобой пойдём до конца», — написал Артур Железко.