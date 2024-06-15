Дарья Железко осталась в хабаровских «Амурских тигрицах»

«Доча я повторюсь, результат приносят тренировки. На каждой тренировке ты по чуть-чуть должна совершенствоваться, вот тогда и будет результат. Ты же знаешь, мы верим в тебя, мы любим тебя и с тобой пойдём до конца»‎, — написал Артур Железко.