Экс-глава минздрава Иркутской области ушёл на СВО

О том, что экс-глава иркутского минздрава Алексей Шелехов отправился в зону СВО полевым хирургом в обычный военный госпиталь, заговорили ещё весной, вскоре после того, как 7 марта он попрощался с коллективом министерства. В это не все верили. Но, как оказалось, экс-министр в самом деле променял чиновничье кресло на работу сутками в полевом госпитале СВО.
Ежедневно оперирую
«Никогда не думал, что буду военным хирургом», — признгался сотрудникам иркутского ОНФ сам Алексей Шелехов, передавая коллегам привет из зоны боевых действий. Сегодня он работает в полевом госпитале 90-й танковой дивизии под Донецком. Оперирует парней, которые поступают с передовой.
«Это было осознанное решение. Получаю моральное удовлетворение от того, что делаю», — говорит Алексей Шелехов. — Здесь другая специфика, поэтому постоянно учусь, читаю литературу".
Ранения, с которыми поступают военные на оперпационный стол, безусловно, отличаются от тех случаев, с которыми он до этого сталкивался в своей практике в мирной жизни в Иркутске. До того, как с 2021 года стать заместителем министра, а потом исполнять обязанности главы минздрава региона, он больше 20 лет удалял раковые опухоли, работая хирургом в онкодиспансере. То есть опыт огромный, в сложной сфере, но специфический — он профессор кафедры онкологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, автор 167 научных работ, 4 монографий, патента на изобретение.
Единственный хирург
Профессору, который встал у операционного стола, 51 год. Думал ли, что когда-то будет военным хирургом? Нет! Но внутренне был готов. Шутит: после того, как неожиданно для себя стал министром три года назад, уже ничего не страшно. В госпитале помогает команда: средний медперсонал из кадровых военных, работают посменно, но Алексей Шелехов- единственный хирург.
"Принял, привёл в порядок, отправил дальше, — говорит Алексей Шелехов. — Это тяжелая и очень нужная работа, медики очень востребованы, работают не только с риском, но и с постоянными перегрузками, не зря было сказано, что войну выигрывают раненые..
Специфика полевого госпиталя особенная — сюда эвакуационные бригады доставляют, перевязав и поставив обезболивающее, бойцов прямо с передовой. Задача хирурга — спасти жизнь, проведя первые операции, и передать эстафету дальше — в крупные госпитали подальше от переднего края. В основном поступают с легкими ранениями, средней степени тяжести, но бывает и тяжёлые. Все операции срочные, нередко и спасают жизнь в первые сутки после ранений.
Алексея Владимировича дома ждёт супруга. Она врач и дети — студенты медуниверситета. Конечно, они им гордятся. Сам же экс-глава иркутского минздрава признаётся, что встречал в госпиталях на передовой и других врачей из Иркутска, из Сибири, променявших комфорт мирной жизни на боевую обстановку в зоне СВО.