Экс-глава минздрава Иркутской области ушёл на СВО

Ранения, с которыми поступают военные на оперпационный стол, безусловно, отличаются от тех случаев, с которыми он до этого сталкивался в своей практике в мирной жизни в Иркутске. До того, как с 2021 года стать заместителем министра, а потом исполнять обязанности главы минздрава региона, он больше 20 лет удалял раковые опухоли, работая хирургом в онкодиспансере. То есть опыт огромный, в сложной сфере, но специфический — он профессор кафедры онкологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, автор 167 научных работ, 4 монографий, патента на изобретение.