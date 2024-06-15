Переполненные классы и еда с истёкшим сроком: школы Акмолинской области оштрафовали на 4,5 млрд тенге

«Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, не соблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и другие».