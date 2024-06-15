Сильные дожди пройдут на юге Хабаровского края в воскресенье

В Хабаровском крае на воскресенье, 16 июня, опасных метеоявлений не прогнозируют. Однако погода все равно не порадует жителей региона: синоптики обещают осадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице временами пройдет дождь. Ночью от восьми до 10 градусов, днем — 17−19. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.
На юге прогнозируют дождь, местами сильный. Ночью по прогнозу от девяти до 14 градусов, днем — 17−22. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края местами ожидается кратковременный дождь. В Верхнебуреинском районе существенных осадков не прогнозируется. Ночью 6−13 градусов, днем — 11−23. Ветер восточных направлений усилится от четырех до 12 метров в секунду.
На севере — без существенных осадков. Ночью два-девять градусов тепла, днем — от семи до 22. Ветер восточных направлений от четырех до 14 метров в секунду.