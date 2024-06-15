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Сильные дожди пройдут на юге Хабаровского края в воскресенье

Опасных метеоявлений 16 июня не обещают.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на воскресенье, 16 июня, опасных метеоявлений не прогнозируют. Однако погода все равно не порадует жителей региона: синоптики обещают осадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице временами пройдет дождь. Ночью от восьми до 10 градусов, днем — 17−19. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.

На юге прогнозируют дождь, местами сильный. Ночью по прогнозу от девяти до 14 градусов, днем — 17−22. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.

В центральной части Хабаровского края местами ожидается кратковременный дождь. В Верхнебуреинском районе существенных осадков не прогнозируется. Ночью 6−13 градусов, днем — 11−23. Ветер восточных направлений усилится от четырех до 12 метров в секунду.

На севере — без существенных осадков. Ночью два-девять градусов тепла, днем — от семи до 22. Ветер восточных направлений от четырех до 14 метров в секунду.