Губернатор Приморья стал обладателем чёрного пояса

В соревнования принимают участие 10 команд из семи регионов Приморского края. Кроме того, впервые в списках приглашённых — спортсмены из новых территорий России. Бороться за победу наравне с приморскими спортсменами будут девять тхэквондистов Луганской народной республики. Всего же в турнире принимают участие более 250 спортсменов различных возрастов.