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Губернатор Приморья стал обладателем чёрного пояса

Черный пояс 7 дана ему вручили на открытии соревнований по тхэквондо.

Источник: Аргументы и факты

Турнир на Кубок губернатора Приморского края по тхэквондо стартовал во Владивостоке. Он проводится под эгидой краевой федерации этого вида спорта.

В соревнования принимают участие 10 команд из семи регионов Приморского края. Кроме того, впервые в списках приглашённых — спортсмены из новых территорий России. Бороться за победу наравне с приморскими спортсменами будут девять тхэквондистов Луганской народной республики. Всего же в турнире принимают участие более 250 спортсменов различных возрастов.

Кубок губернатора Приморья 2024 года стал первым соревнованием такого масштаба под эгидой региональной федерации тхэквондо.

С приветственными словами к участникам соревнований обратились губернатор Приморья Олег Кожемяко и Генеральный Консул КНДР Зо Сек Чор. В рамках церемонии открытия соревнований Олегу Кожемяко вручили черный пояс 7 дана по тхэквондо.

Турнир завершится завтра.