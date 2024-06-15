Губернатор Приморья стал обладателем чёрного пояса

Турнир на Кубок губернатора Приморского края по тхэквондо стартовал во Владивостоке. Он проводится под эгидой краевой федерации этого вида спорта.
В соревнования принимают участие 10 команд из семи регионов Приморского края. Кроме того, впервые в списках приглашённых — спортсмены из новых территорий России. Бороться за победу наравне с приморскими спортсменами будут девять тхэквондистов Луганской народной республики. Всего же в турнире принимают участие более 250 спортсменов различных возрастов.
Кубок губернатора Приморья 2024 года стал первым соревнованием такого масштаба под эгидой региональной федерации тхэквондо.
С приветственными словами к участникам соревнований обратились губернатор Приморья Олег Кожемяко и Генеральный Консул КНДР Зо Сек Чор. В рамках церемонии открытия соревнований Олегу Кожемяко вручили черный пояс 7 дана по тхэквондо.
Турнир завершится завтра.