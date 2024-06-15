«Ужасные ямы!»: Демешин раскритиковал качество ремонта улицы в Хабаровске

На проблемную трассу поступило более сотни жалоб от местных жителей. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь был отремонтирован участок длиной 400 метров, но интенсивное движение большегрузного транспорта привело к разрушению дорожного покрытия. Вадим Чернов, автор одного из обращений, сообщил главе региона, что из-за состояния дороги дети опаздывают в школу, горожане не успевают на работу, и возникают проблемы с общественным транспортом.