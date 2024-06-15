«Ужасные ямы!»: Демешин раскритиковал качество ремонта улицы в Хабаровске

Дорожным службам поручено отремонтировать асфальт в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба краевого правительства.
На проблемную трассу поступило более сотни жалоб от местных жителей. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь был отремонтирован участок длиной 400 метров, но интенсивное движение большегрузного транспорта привело к разрушению дорожного покрытия. Вадим Чернов, автор одного из обращений, сообщил главе региона, что из-за состояния дороги дети опаздывают в школу, горожане не успевают на работу, и возникают проблемы с общественным транспортом.
Дмитрий Демешин потребовал от главы Хабаровского района Александра Яца ускорить ремонт дороги. Тот заверил врио, что в течение месяца трасса будет приведена в нормативное состояние. Также глава края выразил намерение инициировать проверку данного объекта.
«Я приглашу сюда контролирующие органы, чтобы они оценили, что было сделано здесь в 2023 году и почему это не принесло результата. Состояние дороги ужасное, и жители абсолютно правы, что обращаются с жалобами», — подчеркнул он.