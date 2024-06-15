Грозовые ливни обрушатся на Средний Урал 15 июня

В Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 15 июня. На это время объявлено штормовое предупреждение.
«По данным синоптиков, днем и вечером 15 июня местами в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Гражданам нужно быть предельно осторожными в этот неблагоприятный период, отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.
Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта, высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожных происшествий.