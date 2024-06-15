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Грозовые ливни обрушатся на Средний Урал 15 июня

ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 73% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

В Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 15 июня. На это время объявлено штормовое предупреждение.

«По данным синоптиков, днем и вечером 15 июня местами в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Гражданам нужно быть предельно осторожными в этот неблагоприятный период, отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.

Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта, высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожных происшествий.