Наступил пожароопасный период: какие штрафы можно получить за разведение костров

Как рассказали специалисты ДЧС ВКО, к примеру, в области чаще всего горит трава на открытой местности и вблизи дачных обществ. Причина — неосторожное обращение с огнем.
С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 4 лесных пожара площадью 0,3 га и 11 степных загораний площадью 38,4 га, 158 загораний травы.
Между тем за несанкционированные отжиги, разведенные костры и палы сухой травы предусмотрена административная ответственность:
- по статье 336 КоАП («Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов») — на физических лиц предусмотрен штраф в 20 МРП (73 840 тенге);
- по статье 410 («Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности») — предупреждение или штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).
В ДЧС призывают: в пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.
Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.
При пожаре сообщать по номерам «101» или «112».