Наступил пожароопасный период: какие штрафы можно получить за разведение костров

Как рассказали специалисты ДЧС ВКО, к примеру, в области чаще всего горит трава на открытой местности и вблизи дачных обществ. Причина — неосторожное обращение с огнем.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 4 лесных пожара площадью 0,3 га и 11 степных загораний площадью 38,4 га, 158 загораний травы.

В ДЧС напоминают, что необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог, непотушенные сигареты, стеклянную тару.