В Челябинском городском бору появятся новые экотропы

«Нужно взять пять самых “убитых” участков, где вода стоит и грязище, где люди сворачивают в поисках новых тропинок. Челябинский городской бор посещает большое количество людей, экотропы возьмут на себя нагрузку и структурируют потоки людей», — пояснил заместитель губернатора Александр Козлов.