В Челябинском городском бору появятся новые экотропы

Общественники, ученые и представители власти обсудили создание новых экотроп в Челябинском городском бору. Презентовал проект заместитель министра экологии региона Иван Кинёв, отметив, что для обустройства будут применены бережливые технологии. Тропы будут соответствовать самым современным требованиям.
«Нужно взять пять самых “убитых” участков, где вода стоит и грязище, где люди сворачивают в поисках новых тропинок. Челябинский городской бор посещает большое количество людей, экотропы возьмут на себя нагрузку и структурируют потоки людей», — пояснил заместитель губернатора Александр Козлов.
Многие участники встречи выразили обеспокоенность по поводу возможного появления на экотропе скамеек и малых архитектурных форм, ведь зачастую горожане после прогулок не убирают за собой мусор.
Николай Дейнеко, председатель Общественной палаты региона, рассказал, что после этой встречи будут выработаны совместные предложения экспертов по благоустройству троп с минимальной нагрузкой на природу.