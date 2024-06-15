Спортивные состязания, Фестиваль черешни, выставка собак и много вкусных продуктов от молдавских производителей: Где в Кишиневе в выходные можно с пользой провести время

15 июня в 10:00, на стадионе «DINAMO», улица Щусева 106, состоится открытый чемпионат по легкой атлетике среди сеньоров (2004 г. р. и старше) и юниоров (2005−2006 г. р.) и (2007−2008 г. р.). Любители этого вида спорта могут получить удовольствие.