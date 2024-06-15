Спортивные состязания, Фестиваль черешни, выставка собак и много вкусных продуктов от молдавских производителей: Где в Кишиневе в выходные можно с пользой провести время

Начнём с Фестиваля черешни, который пройдёт в воскресенье, 16 июня, в Трушенах. Его организуют в сквере Дома культуры.
В фестивале примут участие местные производители и народные умельцы. На мероприятии выступят известные молдавские исполнители, а также фольклорные и танцевальные ансамбли.
В эти выходные запланированы и спортивные мероприятия. 15 июня 2024 года, озеро в парке «Валя Морилор» — Открытый Кубок муниципия Кишинев по гребле на байдарках и каноэ, посвященный Дню спорта и Олимпийского движения. Приходите утром, в 11:30 — награждение победителей.
15 июня в 10:00, на стадионе «DINAMO», улица Щусева 106, состоится открытый чемпионат по легкой атлетике среди сеньоров (2004 г. р. и старше) и юниоров (2005−2006 г. р.) и (2007−2008 г. р.). Любители этого вида спорта могут получить удовольствие.
Тех, кто интересуется гимнастикой, 15 июня ждут в специализированной спортивной школе акробатики и регби по ул. Андрея Дога, 26, где состоится Открытый чемпионат муниципия по гимнастике на батуте.
Любители животных могут посетить выставку собак, которая проходит в Кишинёве с
Ну и о насущном. В столице продолжаются ярмарки выходного дня.
В Центре, по адресам: Хынчештское шоссе 86, ул. Спрынченоая 1А, ул. Гренобле 157, ул. В. Докучаев 3/2, ул. Измаил 94 (угол с бул. Д. Кантемир), парк «Валя Морилор» — ярмарка фруктов и овощей от отечественных производителей. Будет проходить до 27 июня.
На Рышкановке, на Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) и на ул. А. Дога, 35 — ярмарки местных производителей. Будут проходить до 28 июня.
Ярмарка малых производителей пройдет 15 и 16 июля по ул. М. Костин 13/1 (возле сквера).
На Ботанике в парке «Долина роз» 15 и 16 июня будет проходить ярмарка малых производителей.
Чеканы: Ярмарки местных производителей будут проходить с 14 июня по 18 июля по адресам: бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 12 (пересечение с ул. П. Заднипру), бул. Мирча чел Бэтрын, 20, 24, 28, 32, ул. Мария Дрэган, 30 (пересечение с ул. Чеканы), ул. М. Садовяну, 22, ул. И. Виеру, 6/1, ул. И. Виеру, 10, И. Думенюк, 12А, ул. П. Заднипру, 2.
Местную продукцию можно будет приобрести и в других секторах столицы.
На пешеходной улице Евгения Доги с 14 по 16 июня проходит фестиваль Street Food &Wine.