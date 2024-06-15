В Свердловской области более 170 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ

По данным департамента, по русскому языку и математике около 80 учащихся получили максимальный балл. «Большинство участников ЕГЭ по русскому языку смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. По сравнению с прошлыми годами, выпускники 2024 года показали более высокие аналитические способности», — сказано в сообщении.