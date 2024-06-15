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В Свердловской области более 170 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Свердловской области свыше 170 учащихся получили 100 баллов по ЕГЭ по итогам пяти экзаменов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что работы более 4 тыс. школьников оценены на 80 баллов и выше.

Источник: Коммерсантъ

По данным департамента, по русскому языку и математике около 80 учащихся получили максимальный балл. «Большинство участников ЕГЭ по русскому языку смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. По сравнению с прошлыми годами, выпускники 2024 года показали более высокие аналитические способности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 100 баллов по ЕГЭ получили выпускники из Екатеринбурга, Новоуральска, Первоуральска, Верхотурья, Красноуфимска, Серова, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Невьянска, Качканара, Краснотурьинска, Режа, Лесного, Ирбита и других муниципалитетов.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался 23 мая со сдачи химии, географии и литературы, завершится — 1 июля. Ожидается, что в регионе экзамен сдадут более 19 тыс. участников.

образование
ЕГЭ