Сегодня в Беларуси начинается прием документов в колледжи

А с 20 июля начнется прием документов в учреждения среднего специального образования. На этот уровень принимают 162 колледжа и 36 филиалов вузов — гимназия-колледж искусств, училище олимпийского резерва. Всего примут 29 тысяч человек на бюджет и еще около 10 тысяч — на платное обучение.