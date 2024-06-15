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Сегодня в Беларуси начинается прием документов в колледжи

По информации Министерства образования, в большинство колледжей можно поступить по конкурсу среднего балла аттестата, а экзамены традиционно придется сдавать лишь на творческие специальности.

Источник: Смартпресс

Сертификаты централизованного тестирования для поступления в колледж не нужны.

В этом году на уровень профессионально-технического образования документы принимают с 15 июня до 23 августа. В этом году на этот уровень прием ведут 157 колледжей. Всего планируется принять 27 тысяч человек.

А с 20 июля начнется прием документов в учреждения среднего специального образования. На этот уровень принимают 162 колледжа и 36 филиалов вузов — гимназия-колледж искусств, училище олимпийского резерва. Всего примут 29 тысяч человек на бюджет и еще около 10 тысяч — на платное обучение.

Сроки приема:

  • с 20 июля по 3 августа — на бюджет для выпускников 9-х классов;
  • с 20 июля по 6 августа — на бюджет для выпускников 11-х классов;
  • с 20 июля по 13 августа — на платное отделение.

образование