В минздраве Башкирии напомнили, чем опасен алкоголь в жару.

Кроме того, в жару от алкоголя сильнее повышается кровяное давление. На сосуды и сердце оказывается избыточная нагрузка. Почти весь объем жидкости выходит в форме мочи, а для потоотделения ее не хватает. Это значит, что меняется естественная терморегуляция, которая ухудшается мочегонным действием спиртного и ускоряет обезвоживание организма. Стандартные признаки теплового удара идентичны симптоматике алкогольной интоксикации, включая тошноту, боль в голове и сухость в ротовой полости.