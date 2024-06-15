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В минздраве Башкирии напомнили, чем опасен алкоголь в жару

В минздраве Башкирии напомнили, чем опасен алкоголь в жару.

Источник: Башинформ

В минздраве Башкирии напомнили о последствиях, если принимать алкоголь в жару: появляется высокий риск к развитию острых и обострению хронических заболеваний.

По мнению специалистов, одна из главных опасностей кроется в том, что очень быстро наступает опьянение, даже от малых доз спиртного.

Кроме того, в жару от алкоголя сильнее повышается кровяное давление. На сосуды и сердце оказывается избыточная нагрузка. Почти весь объем жидкости выходит в форме мочи, а для потоотделения ее не хватает. Это значит, что меняется естественная терморегуляция, которая ухудшается мочегонным действием спиртного и ускоряет обезвоживание организма. Стандартные признаки теплового удара идентичны симптоматике алкогольной интоксикации, включая тошноту, боль в голове и сухость в ротовой полости.

здоровье