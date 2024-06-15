Комика из Воронежа Данилу Поперечного признали иноагентом

В пятницу, 14 июня, в соответствии с распоряжениями Министерства юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов был включен родившийся в Воронеже стендап-комик Данила Поперечный. Официальная информация появилась на сайте федерального ведомства.
В сообщении Минюста уточняются причины включения Поперечного в реестр. По данным ведомства, стендапер принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, и участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иноагента. Он также выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил РФ. Кроме того, Поперечный получал поддержку со стороны иностранных источников и сейчас проживает за пределами России.
Одновременно с Данилой Поперечным в реестр иноагентов также включены:
- Станислав Кучер;
- Альберт Раткин;
- Алексей Комелев;
- Игорь Артемьев.
РИА «Воронеж» писало, что летом 2022 года комментарии Данилы Поперечного в социальных сетях уже проверяли на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Стендапер заявил, что в тот момент находился в России и «никого не дискредитировал».
Справка РИА «Воронеж»
Данила Поперечный родился в Воронеже в 1994 году. Творческую карьеру начинал как видеоблогер, занимался мультипликацией и юмористической анимацией, выпускал видеообзоры и скетчи. С 2012 года начал карьеру стендап-комика. Известен скандальными выступлениями и провокационными высказываниями, в том числе на политические темы. После начала специальной военной операции выступил против действий российских властей. В марте 2022 года появились слухи о его отъезде из страны, но сам Поперечный заявил, что «эмигрировать не собирается», и вернулся в РФ в апреле. Тем не менее после Нового года — 2023 он вместе с женой перебрался в США и вскоре продал недвижимость в Санкт-Петербурге.