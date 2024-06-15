Комика из Воронежа Данилу Поперечного признали иноагентом

Данила Поперечный родился в Воронеже в 1994 году. Творческую карьеру начинал как видеоблогер, занимался мультипликацией и юмористической анимацией, выпускал видеообзоры и скетчи. С 2012 года начал карьеру стендап-комика. Известен скандальными выступлениями и провокационными высказываниями, в том числе на политические темы. После начала специальной военной операции выступил против действий российских властей. В марте 2022 года появились слухи о его отъезде из страны, но сам Поперечный заявил, что «эмигрировать не собирается», и вернулся в РФ в апреле. Тем не менее после Нового года — 2023 он вместе с женой перебрался в США и вскоре продал недвижимость в Санкт-Петербурге.