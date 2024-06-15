«Курбан-фест» и детский Сабантуй проведут в Казани в честь Курбан-байрам

В Казани в честь праздника Курбан-байрам устроят семейный «Курбан-фест» с ярмаркой на Кремлевской набережной и проведут детский Сабантуй, сообщили в мэрии.
«Курбан-фест» на набережной возле Национальной библиотеки РТ состоится 16 июня. Программа начнётся в 17.00 и продлится до 21.00. Для гостей готовят мастер-классы и соревнования с призами — сертификаты на сумму 20 000 и 30 000 рублей. В рамках фестиваля сстоится ярмарка, в которой примут участие более 100 самозанятых.
В Курбан-байрам праздники для прихожан готовят мечети. В мечети «Гаиля» организуют продажу халяльной продукции. А ещё там проведут мастер-классы и активные игры. Пограмма пройдёт с 10.00 до 14.00. В мечети «Ахмадзаки» 21 июня организуют детский Сабантуй. Для ребят устроят мастер-классы, игры, надуют батут. А ещё дети смогут состязаться в борьбе корэш.