«Курбан-фест» и детский Сабантуй проведут в Казани в честь Курбан-байрам

В Курбан-байрам праздники для прихожан готовят мечети. В мечети «Гаиля» организуют продажу халяльной продукции. А ещё там проведут мастер-классы и активные игры. Пограмма пройдёт с 10.00 до 14.00. В мечети «Ахмадзаки» 21 июня организуют детский Сабантуй. Для ребят устроят мастер-классы, игры, надуют батут. А ещё дети смогут состязаться в борьбе корэш.