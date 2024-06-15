Перечень официальных пляжей утвердили в Севастополе

Купальный сезон будет действовать с 15 июня до 15 сентября. Мы объехали и осмотрели все пляжи. Кроме того, после старта сезона департамент городского хозяйства еженедельно будет объезжать все пляжи. В случае, если будут выявлены какие-то отклонения, будет выдаваться представление об устранении нарушений, — прокомментировал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что лично осмотрит готовность некоторых пляжей после старта купального сезона.
Перечень официальных пляжей Севастополя:
- «Наш Парус»
- «Звёздный берег»
- «Орловка-1»
- «Вязовая роща»
- «Серебряный»
- «Золотой»
- «Нахимовец»
- «Мыс Хрустальный»
- «Песочный»
- «Аквамарин»
- «Омега»
- «Солдатский»
- «Яшмовый»
- «Учкуевка»
- «Любимовка-2»
- Пансионат «Изумруд»
- ДОЛ «Алькадар»
- Пансионат «Радость»
- ДОЛ «Ласпи»
- СОЛ «Горизонт»
- «Песочная бухта»
- «Солнечный»
- «Любимовка»
- «Дельфин»
- «Парк Победы»
- «Андреевка»
- «Ушакова балка»
Как напомнили в правительстве Севастополя, купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. На официально утверждённых пляжах в преддверии сезона проводится благоустройство, они проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих. Для этого на пляжах устанавливают камеры видеонаблюдения, системы оповещения, спасательные вышки и медицинские посты, проводят обследование дна и обеспечивают работу спасателей.