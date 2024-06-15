Рынок недвижимости — это единственный бизнес, где можно заработать миллионы: Однако молдавские застройщики и инвесторы бегут в Румынию — мнение эксперта

Молдавские застройщики и инвесторы бегут в Румынию, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
«У нас рынок недвижимости — это единственный рынок, имеющий способность абсорбции денег. Но власти в последнее время приложили все усилия, чтобы ни один молдаванин не хотел купить жильё в Молдове».
На основе дискуссий с бизнесом, добавил он, складывается «ясная тенденция — и компании, и инвесторы мигрируют в Бухарест. В Яссы и Бухарест».
В Яссах, отметил он, уже несколько жилых комплексов построены за счёт средств из Молдовы и силами молдавских строителей. Как и есть молдавские банки, желающие открыть филиал в Румынии, потому что «там все их клиенты». Происходит это в условиях, когда вернуть затраченные на недвижимость средства в Румынии, возможно по срокам куда длительным, чем в Молдове, пишет t.me/romania_ru.
Ионицэ полагает, что власть в Кишинёве пребывает в иллюзиях, а ей доносят лишь то, что она хочет слышать, когда на самом деле такого «напряжения и насыщенности негативной информации за последние полгода не было никогда».