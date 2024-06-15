Рынок недвижимости — это единственный бизнес, где можно заработать миллионы: Однако молдавские застройщики и инвесторы бегут в Румынию — мнение эксперта

В Яссах, отметил он, уже несколько жилых комплексов построены за счёт средств из Молдовы и силами молдавских строителей. Как и есть молдавские банки, желающие открыть филиал в Румынии, потому что «там все их клиенты». Происходит это в условиях, когда вернуть затраченные на недвижимость средства в Румынии, возможно по срокам куда длительным, чем в Молдове, пишет t.me/romania_ru.