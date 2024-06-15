Ограничения на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси

В связи с этим там действуют ограничения на посещение лесов.
Больше всего районов с ограничениями в Могилевской области, где просто так в лес не сходить в Белыничском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Круглянском, Могилевском и Шкловском районах.
Три района Витебской области — Верхнедвинский, Миорский и Шарковщинский — также окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там тоже действуют ограничения на посещение лесов.
Два района с ограничениями и в Минской области, это Березинский и Борисовский, и еще один в Гомельской — Житковичский.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.