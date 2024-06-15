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Ограничения на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Третий класс пожарной опасности введен в лесных массивах 13 районов Беларуси, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В связи с этим там действуют ограничения на посещение лесов.

Больше всего районов с ограничениями в Могилевской области, где просто так в лес не сходить в Белыничском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Круглянском, Могилевском и Шкловском районах.

Три района Витебской области — Верхнедвинский, Миорский и Шарковщинский — также окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там тоже действуют ограничения на посещение лесов.

Два района с ограничениями и в Минской области, это Березинский и Борисовский, и еще один в Гомельской — Житковичский.

Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.

Запреты и ограничения.

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

экология