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МВД Беларуси назвало самые распространенные нарушения мотоциклистов

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Превышение скорости и пренебрежение правилами маневрирования являются самыми распространенными нарушениями среди любителей мототранспорта, сообщила пресс-служба белорусского МВД в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Sputnik.by

Также среди наиболее распространенных нарушений — передвижение без мотошлемов и управление мотоциклом без «прав» или в состоянии опьянения.

Кроме того, зачастую осуществляется перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного техническими характеристиками, или же в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла.

Как подчеркнули в МВД, ведомство уделяет особое внимание профилактической и разъяснительной работе, чтобы повысить культуру вождения как среди участников официальных мотоклубов и движений, так и среди индивидуальных владельцев двухколесной техники.

Кроме этого, сотрудники ДПС продолжают контролировать соблюдение Правил дорожного движения мотоциклистами и отрабатывают населенные пункты и прилегающие к ним автодороги.

«Применяется гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе мотопатрулями», — проинформировала пресс-служба министерства.

А с учетом погодных условий не останутся без внимания и места массового отдыха граждан, добавили в МВД.