МВД Беларуси назвало самые распространенные нарушения мотоциклистов

Также среди наиболее распространенных нарушений — передвижение без мотошлемов и управление мотоциклом без «прав» или в состоянии опьянения.
Кроме того, зачастую осуществляется перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного техническими характеристиками, или же в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла.
Как подчеркнули в МВД, ведомство уделяет особое внимание профилактической и разъяснительной работе, чтобы повысить культуру вождения как среди участников официальных мотоклубов и движений, так и среди индивидуальных владельцев двухколесной техники.
Кроме этого, сотрудники ДПС продолжают контролировать соблюдение Правил дорожного движения мотоциклистами и отрабатывают населенные пункты и прилегающие к ним автодороги.
«Применяется гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе мотопатрулями», — проинформировала пресс-служба министерства.
А с учетом погодных условий не останутся без внимания и места массового отдыха граждан, добавили в МВД.