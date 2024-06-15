В Кузбассе клещи покусали более 14 тысяч человек с начала сезона

Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу сообщил, что с начала сезона в регионе клещи покусали 14812 человек, из них детей и подростков — 3323 человека.
При исследовании клещей, снятых с людей, был выявлен вирус клещевого вирусного энцефалита — в 2,5% случаев (около 350 клещей). В 30% случаев был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. В Роспотребнадзоре сообщили, что были зарегистрированы больные клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом. Сообщается, что за последнюю неделю (по 13.06) с жалобами на присасывание клещей обратились 1659 человек, в том числе детей — 385.
Ранее мы сообщали, что магистр биологии Кирилл Зубко рассказал «АиФ в Кузбассе» об эффективности препаратов в виде спреев или пластырей от клещей.
«Научных статей о них немного, в большинстве имеют рекламный характер. Я не встречал каких-либо основательных исследований о том, какому числу человек эти средства помогли. Для обработки территорий давно и довольно эффективно используются акарицидные средства. Их можно применять и в частном порядке», — говорит Кирилл.