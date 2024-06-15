В Ленобласти только десять водоемов пригодны для купания

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. В него вошли пляжи, располагающиеся в семи районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным на 14 июня, поплавать в регионе можно в десяти водоемах:
Бокситогорский район: озеро Павловское;
Всеволожский район: озеро Курголовское (городской поселок Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);
Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);
Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);
Приозерский район: река Вуокса (город Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое);
Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);
Тосненский район: карьер (поселок Шапки)..
Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.