Более миллиона гектаров обработали в Казахстане от саранчи

Борьба с саранчовыми вредителями продолжается в Казахстане, сообщает газета «Казахстанская правда».
«Перед нами стоит задача по качественной организации борьбы с саранчовыми вредителями».
По его словам, в результате принятых мер по закупу необходимого объема препаратов и началу работ из запланированных 2,5 миллиона гектаров площадей обработки, обработано более 1,1 миллиона гектаров.
Глава аграрного ведомства также отметил, что регионы обеспечены необходимой техникой и препаратами, благодаря чему все намеченные работы ведутся по плану.