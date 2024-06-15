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Более миллиона гектаров обработали в Казахстане от саранчи

АЛМАТЫ, 15 июн — Sputnik. Необходимой техникой и препаратами для обработки территорий обеспечены все регионы Казахстана, где в этом году наблюдается нашествие саранчи. Главы областей держат ситуацию под контролем.

Источник: Sputnik.kz

Борьба с саранчовыми вредителями продолжается в Казахстане, сообщает газета «Казахстанская правда».

«Перед нами стоит задача по качественной организации борьбы с саранчовыми вредителями».

сказал министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

По его словам, в результате принятых мер по закупу необходимого объема препаратов и началу работ из запланированных 2,5 миллиона гектаров площадей обработки, обработано более 1,1 миллиона гектаров.

Глава аграрного ведомства также отметил, что регионы обеспечены необходимой техникой и препаратами, благодаря чему все намеченные работы ведутся по плану.

сельское хозяйство
экология