Ученые сказали белорусам про магнитные бури 15 и 16 июня из-за вспышек на Солнце, пишет aif.ru.
Сообщается, что мощные вспышки на Солнце специалисты зафиксировали 13 и 14 июня 2024 года. Ученые предполагаются, что по их причине 15 и 16 июня на Землю обрушатся сильные магнитные бури. Кроме того, в воскресенье также возможен геомагнитный шторм.
Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь более внимательно относиться к своему здоровью. Следует отказаться от переутомлений, физических нагрузок. Также необходимо избегать стрессов.