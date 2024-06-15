Ученые сказали белорусам про магнитные бури 15 и 16 июня из-за вспышек на Солнце

Сообщается, что мощные вспышки на Солнце специалисты зафиксировали 13 и 14 июня 2024 года. Ученые предполагаются, что по их причине 15 и 16 июня на Землю обрушатся сильные магнитные бури. Кроме того, в воскресенье также возможен геомагнитный шторм.