За какие нарушения школу может оштрафовать прокуратура в Казахстане

Так, к административной ответственности по ст. 425 ч. 1 КоАП (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) привлечено 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.