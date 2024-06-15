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За какие нарушения школу может оштрафовать прокуратура в Казахстане

Прокуратура Акмолинской области за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школах наложила адмштрафы на сумму более 4,5 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Источник: Kazinform

Прокуратура Есильского района с привлечением специалистов провела проверку в общеобразовательных учреждениях.

В ходе которой были выявлены многочисленные нарушения:

  • превышение количества обучающихся проектной вместимости школы;
  • перенаполняемость классов;
  • несоблюдение времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся;
  • использование и хранение пищевой продукции с истекшим сроком годности;
  • нарушение температурного режима в классах;
  • несоответствие помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т. д.) санитарным правилам;
  • несоответствие нормам готовых блюд по калорийности;
  • отсутствие медицинских книжек с допуском к работе.

Так, к административной ответственности по ст. 425 ч. 1 КоАП (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) привлечено 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.

Как сообщили в прокуратуре, в результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены.

образование