В Петербурге задержали более 50 мигрантов

Как уточняют в ГУМВД, рейд проводился по местам скопления соотечественников двух двадцатилетних мигрантов, которых полицейские задержали на этой недели. Они стали подозреваемыми по делу о разбое. Потерпевшим является гражданин соседнего иностранного государства, которого силой усадили в автомобиль и вывезли в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон и личные вещи, а также сняли с банковской карты 55 тысяч рублей.