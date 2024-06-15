В Петербурге задержали более 50 мигрантов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«В ходе рейда были проверены свыше 350 иностранных трудящихся, из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания», — говорится в сообщении.
Также сотрудниками ГИБДД проверены 242 автомобиля под управлением иностранных граждан, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
Как уточняют в ГУМВД, рейд проводился по местам скопления соотечественников двух двадцатилетних мигрантов, которых полицейские задержали на этой недели. Они стали подозреваемыми по делу о разбое. Потерпевшим является гражданин соседнего иностранного государства, которого силой усадили в автомобиль и вывезли в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон и личные вещи, а также сняли с банковской карты 55 тысяч рублей.
Полиция Петербурга намерена регулярно проводить профилактические рейды в местах скопления мигрантов «в ответ на криминальные проявления в этой среде», заключают в региональном главке МВД.