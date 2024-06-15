Марафон в Астане в воскресенье: какие дороги будут перекрыты

16 июня в Астане состоится третий по счету Astana Half Marathon. В нем примут участие 6 тысяч человек из более 20 стран мира. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах.
Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят.
Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея.
В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:
- движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак — с 06:30 до 07:30;
- движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова — с 07:10 до 08:35;
- движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык — с 07:10 до 08:35;
- движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы — с 07:20 до 08:00;
- движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева — с 06:35 до 08:45;
- движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран — с 07:30 до 09:00;
- движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» — с 07:35 до 09:05;
- движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит — с 07:45 до 09:15;
- движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ «EXPO» — с 07:05 до 10:00.
В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (EXPO) на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел.
Добавим, Astana Half Marathon — ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км, 97,5 км, 10 км и скандинавская ходьба. Победители награждаются медалью, грамотой, денежным сертификатом и другими ценными призами. Каждый финишер получает памятную медаль.