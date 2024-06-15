Местами кратковременный дождь. Синоптики сообщили, какая погода ждет узбекистанцев на следующей неделе

В начале следующей недели в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.
В Каракалпакстане, Хорезмской области, Бухарской и Навоийской областях также небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду с усилением до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.
Такая же погода ожидает жителей Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 18−23 градусов, днем 33−38 градусов.
По горным районам также местами возможны осадки и гроза. Ветер восточный 9−14 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 13−18 градусов, днем 22−27 градусов.