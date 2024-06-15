Местами кратковременный дождь. Синоптики сообщили, какая погода ждет узбекистанцев на следующей неделе

В Каракалпакстане, Хорезмской области, Бухарской и Навоийской областях также небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду с усилением до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 36−41 градус.